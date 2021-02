Nicolò Zaniolo fa l'assegno? CIro Immobile travolto a C'è posta per te: "Braccino corto", confronto impietoso (Di domenica 7 febbraio 2021) Il derby Roma-Lazio continua anche a C'è posta per te, lo show di Maria De Filippi su Canale 5. Una settimana fa in studio c'era il giallorosso Nicolò Zaniolo, sabato 6 febbraio è stato il turno di CIro Immobile, bomber laziale. Entrambi sono stati protagonisti di gesti di generosità nei confronti di tifosi in difficoltà e reduci da storie difficili, ma i telespettatori sui social hanno sottolineato le differenze nelle loro reazioni. Zaniolo, accompagnato dalla madre, ha staccato un sostanzioso assegno per aiutare l'ospite della De Filippi. Immobile e la moglie Jessica Melena si sono trovati di fronte Elena, donna con due figlie che ha perso da poco il compagno, tifosissimo della Lazio con tanto di bandiera del club sulla bara il giorno del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Il derby Roma-Lazio continua anche a C'èper te, lo show di Maria De Filippi su Canale 5. Una settimana fa in studio c'era il giallorosso, sabato 6 febbraio è stato il turno di, bomber laziale. Entrambi sono stati protagonisti di gesti di generosità nei confronti di tifosi in difficoltà e reduci da storie difficili, ma i telespettatori sui social hanno sottolineato le differenze nelle loro reazioni., accompagnato dalla madre, ha staccato un sostanziosoper aiutare l'ospite della De Filippi.e la moglie Jessica Melena si sono trovati di fronte Elena, donna con due figlie che ha perso da poco il compagno, tifosissimo della Lazio con tanto di bandiera del club sulla bara il giorno del ...

VintageDx : Fun fact: All of Italy's future starting midfielders names are Nicolò. Nicolò Barella Nicolò Zaniolo Nicolò Rovella Nicolò Fagioli - lello_roma : RT @OfficialASRoma: ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma https… - romaforever_it : Ag. Santon e Zaniolo: 'A febbraio prima valutazione per rientro Nicolò. Santon ha detto no a...'… - VoceGiallorossa : ??? Ag. Santon e Zaniolo: 'A fine febbraio la prima valutazione per il rientro di Nicolò. Santon ha detto no a molte… - _sonnenblvme : nicolò zaniolo te la darei come si da l’acqua alle piante -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo C'È POSTA PER TE 2021/ Storie e ospiti 6 febbraio: la sorpresa di Claudio Amendola

Gli ospiti della puntata 6 febbraio Dopo Gianni Morandi, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca, ospiti della quarta puntata, questa sera altri due personaggi famosi regaleranno un momento magico ai ...

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA/ Quote, Szczesny è il grande ex

Paulo Fonseca invece si presenta a Torino con un Pedro a mezzo servizio per non dire di meno, e con Nicolò Zaniolo ancora chiaramente indisponibile dopo la seconda rottura del crociato: come se non ...

Gli ospiti della puntata 6 febbraio Dopo Gianni Morandi,e la madre Francesca, ospiti della quarta puntata, questa sera altri due personaggi famosi regaleranno un momento magico ai ...Paulo Fonseca invece si presenta a Torino con un Pedro a mezzo servizio per non dire di meno, e conancora chiaramente indisponibile dopo la seconda rottura del crociato: come se non ...