NFL 2021, è la grande notte del Superbowl! Tampa Bay contro Kansas City, Brady sfida Mahomes! (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli occhi di tutto il mondo questa notte saranno puntati su un unico posto: il Raymond James Stadium di Tampa Bay in Florida. Dalle 00.30 italiane (le 18.30 locali) prenderà il via, infatti, il Superbowl numero 55, l'ultimo atto di una stagione NFL complicata dalla pandemia ma, come sempre, intensa e meravigliosa. La partita si annuncia spettacolare e impreziosirà questa domenica di festa per gli Stati Uniti. La giornata del Superbowl è una sorta di secondo Giorno del Ringraziamento negli States per cui il match in sé prescinde il campo, ma mai come in questa occasione è importante anche chi è arrivato alla super-sfida. Tampa Bay Buccaneers per la NFC e Kansas City Chiefs per la AFC. Due grandissime squadre, con due quarterback di livello assoluto. I padroni di casa, ebbene sì, per la ...

