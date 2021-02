NBA 2020-2021, i risultati di oggi (7 febbraio): Miami espugna New York, cadono Celtics e Clippers (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata di oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Vincono i Miami Heat, gli Charlotte Hornets, gli Utah Jazz, sempre più lanciati, mentre i Phoenix Suns battono Boston e Sacramento sorprende LAC. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Secondo successo consecutivo per i Miami Heat, che dopo i Washington Wizards battono anche i New York Knicks per 109-103. Vittoria in trasferta importante per la squadra della Florida, che soffre nel primo quarto, dove i Knicks vanno anche sul +10, ma poi rimonta, in un match spesso equilibrato e dove gli Heat scappano via solo nel finale. Decisiva la tripla di Hierro a 34” dal termine per il +7 che chiude il discorso. Miglior marcatore Bam Adebayo per Miami con 24 punti e 11 rimbalzi, mentre a ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata disi sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA. Vincono iHeat, gli Charlotte Hornets, gli Utah Jazz, sempre più lanciati, mentre i Phoenix Suns battono Boston e Sacramento sorprende LAC. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Secondo successo consecutivo per iHeat, che dopo i Washington Wizards battono anche i NewKnicks per 109-103. Vittoria in trasferta importante per la squadra della Florida, che soffre nel primo quarto, dove i Knicks vanno anche sul +10, ma poi rimonta, in un match spesso equilibrato e dove gli Heat scappano via solo nel finale. Decisiva la tripla di Hierro a 34” dal termine per il +7 che chiude il discorso. Miglior marcatore Bam Adebayo percon 24 punti e 11 rimbalzi, mentre a ...

