Nato e Ue alla prova Biden. Alli spiega cosa cambia (Di domenica 7 febbraio 2021) Osteggiata da Trump che, da businessman quale è sempre stato, l'ha considerata fin da subito come un concorrente più che come un naturale alleato, l'Ue ha mostrato tutti i propri limiti politici e decisionali. Solo l'esplodere della pandemia sembra avere improvvisamente fatto cambiare rotta alle istituzioni europee, costrette ad affrontare la più grande emergenza degli ultimi 70 anni. L'enorme sforzo messo in atto sotto il profilo della solidarietà economica e finanziaria, soprattutto attraverso l'istituzione del Next Generation Fund, sembra preludere ad una ritrovata unità di intenti anche sotto il profilo politico. È assai probabile che, come previsto e auspicato dalla gran parte degli analisti, il presidente Joe Biden cambi in modo sostanziale l'atteggiamento nei confronti dell'Europa. Le limitazioni agli scambi commerciali con i ...

