Napoli, tentato adescamento pedopornografico di un quattordicenne (Di domenica 7 febbraio 2021) La vittima veniva contattata spesso per invio di materiale pornografico. La madre ha denunciato l'orco pedofilo. Oramai la nuova digitalizzazione dei social network ha portato non solo molta più facilità di comunicazione, ma anche molti più pericoli di incontrare persone non proprio per bene.La mania di mostrarsi e la libertà delle provocazioni tramite i contenuti social può portare anche a questo, ad aizzare persone malate che potrebbero diventare pericolose. Lo conferma la storia arrivata da Napoli, dove un uomo di 30 anni ha tentato di adescare sessualmente tramite social Whatsapp e Telegram un ragazzo di 14 anni richiedendo foto e video da poter usare per il proprio godimento e provocando il giovane tramite sex chat. Solo l'intervento della madre del ragazzo ha potuto sventare il peggio. La denuncia ha portato all'arresto ...

