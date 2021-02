Napoli, negozi Galleria Umberto I presi a pallonate dai ragazzini (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri, intorno alle ore 21, dei ragazzini hanno preso a pallonate alcuni negozi della Galleria Umberto I di Napoli. Un gesto di puro vandalismo che mostra il poco rispetto che hanno queste persone per la propria città. Come spesso accade infatti alcuni ragazzini si sono riversati tra le mura della Galleria Umberto I di Napoli ed hanno preso parte ad alcune partite di calcio. Questo ha scatenato più volte l’ira dei passanti, anche prima del covid. In molti infatti si sono ritrovati a dover attraversare un vero e proprio campo da calcio in un luogo pubblico, un luogo di passaggio. Inoltre anche i negozi hanno spesso richiesto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la serata di ieri, intorno alle ore 21, deihanno preso aalcunidellaI di. Un gesto di puro vandalismo che mostra il poco rispetto che hanno queste persone per la propria città. Come spesso accade infatti alcunisi sono riversati tra le mura dellaI died hanno preso parte ad alcune partite di calcio. Questo ha scatenato più volte l’ira dei passanti, anche prima del covid. In molti infatti si sono ritrovati a dover attraversare un vero e proprio campo da calcio in un luogo pubblico, un luogo di passaggio. Inoltre anche ihanno spesso richiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli negozi Cinema, la Napoli dei set: 40 produzioni nonostante la pandemia

' Napoli e' un personaggio e ha mille frecce al suo arco - ribadisce - siamo felici di contribuire ... La bottega è stata trasformata con lo stile anni ' 70 come i negozi vicini che richiamano i ...

Tornano i turisti a Pietrelcina

Si tratta soprattutto di famiglie provenienti da Napoli e dalle altre province campane che hanno ... I negozi fanno altrettanto perché hanno già consolidato il trend di precauzione. Per cui si ...

Napoli, atto vandalico nella Galleria Umberto I: distrutto vetro di un negozio

NAPOLI – Sono da poco passate le 21 di sabato sera. Nella Galleria Umberto I di Napoli passeggiano diverse persone. Tra loro un gruppo di ragazzi. Improvvisamente uno di loro sferra un calcio nella se ...

