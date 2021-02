Napoli, boom di furti d’auto a Bagnoli: “Siamo esausti” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I residenti di Bagnoli continuano a lamentarsi di furti e danni alle automobili del quartiere. Nelle ultime settimane la zona è infatti stata presa di mira dai malviventi. Stereo rubati, finestrini fracassati e furti d’auto, tutto concentrato su questo territorio. Non solo i residenti ma anche i commercianti sono allo stremo. Per una migliore condizione nella vendita il quartiere deve essere tranquillo. Per i clienti ed anche per i commercianti stessi. Queste le parole di Arturo Iumiento, presidente commercianti Esedra, riportata da il mattino: “Era stata programmata l’installazione di videocamere per il progetto di sorveglianza della “terra dei fuochi”. Un piano che però non è mai partito e che adesso sarebbe utile. La videosorveglianza potrebbe costituire un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I residenti dicontinuano a lamentarsi die danni alle automobili del quartiere. Nelle ultime settimane la zona è infatti stata presa di mira dai malviventi. Stereo rubati, finestrini fracassati e, tutto concentrato su questo territorio. Non solo i residenti ma anche i commercianti sono allo stremo. Per una migliore condizione nella vendita il quartiere deve essere tranquillo. Per i clienti ed anche per i commercianti stessi. Queste le parole di Arturo Iumiento, presidente commercianti Esedra, riportata da il mattino: “Era stata programmata l’installazione di videocamere per il progetto di sorveglianza della “terra dei fuochi”. Un piano che però non è mai partito e che adesso sarebbe utile. La videosorveglianza potrebbe costituire un ...

domtraverso : Cinema, boom a Napoli: la città è un grande set, 40 produzioni nonostante la pandemia - ildenaro_it : #Cinema, #boom a #Napoli: la città è un grande #set, 40 #produzioni nonostante la #pandemia - infoitsport : Napoli: boom di contagi in rosa, ecco l’esito degli ultimi tamponi - ildenaro_it : E’ in aumento a #Napoli il numero di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano, i cosiddetti… -