Naomi Beckwith, la prima afroamericana a capo del Guggenheim Museum (Di domenica 7 febbraio 2021) Naomi Beckwith è la nuova chief curator del Guggenheim Museum di New York. La sua nomina mette a tacere le accuse di razzismo mosse al museo Cambio di guardia al Guggenheim Museum di New York. Naomi Beckwith succede alla storica direttrice Nancy Spector, che lascia dopo trentaquattro anni di dirigenza. La nota ufficiale del Museo di arte contemporanea del mondo dice: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Naomi Beckwith come vicedirettore e curatore capo di Jennifer e David Stockman; entrerà a far parte del Guggenheim a giugno dal Museum of Contemporary Art, Chicago". Naomi Beckwith è la prima donna di colore a

