Naked Attraction arriva in Italia | Nina Palmieri | «Concorrenti nudi senza pregiudizi Le Iene? Torno presto»

Nina Palmieri conduce Naked Attraction Italia: «Concorrenti nudi senza pregiudizi. Le Iene? Torno presto». Arriva su Discovery+ il dating show, caso televisivo internazionale in onda dal 7 febbraio. Il programma, già alla settima stagione in UK, dove ha esordito su l'avanguardista Channel 4, affronta in maniera innovativa l'amore e le sue declinazioni, permettendo ai single di incontrarsi partendo dall'attrazione fisica. Il meccanismo di Naked Attraction prevede due manche per puntata, un selezionatore (vestito) al centro dello studio e sei pretendenti completamente nudi e non pixellati all'interno di cabine colorate.

