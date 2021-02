Myanmar | legale Suu Kyi denuncia | mi è stato impedito di parlare con mio cliente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Madrid, 7 feb. (Adnkronos/Europa Press) - L'avvocato di Aung San Suu Kyiche gli èdicon il suoche è agli arresti domiciliari. L'avvocato, Khin Maung Zaw, ha spiegato ai microfoni della radio giapponese Nhk che le autorità birmane si nascondono dietro il fatto che Suu Kyi è sotto indagine preliminare con l'accusa di avere importato illegalmente radio walkie-talkie che sono state scoperte durante una perquisizione. L'avvocato ha chiesto sostegno alla comunità internazionale, poiché le autorità non gli hanno detto per quanto tempo il suosarà detenuto e nessuno dei due sa cosa succederà, per mancanza di trasparenza.