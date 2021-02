Musica sotto choc, cantante italiana uccisa a coltellate (Di domenica 7 febbraio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. La cantante italiana è stata uccisa a coltellate proprio poche ore fa. Famosa per le sue canzoni, lascia 3 bimbi piccoli. La donna aveva solo 32 anni: ecco cos'è successo La cantante neomelodica di 32 anni, Piera Napoli, è stata ritrovata morta nel suo appartamento. Il fatto è avvenuto nella borgata Cruillas, in via Vanvitelli, a Palermo. (Continua..) La donna è stata ritrovata morta nel bagno di casa, con diverse ferite di arma da taglio. Sul posto l’intervento del 118 e dei carabinieri che svolgeranno le indagini. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, si trova in questo momento nella stazione dei carabinieri dove si attende anche il pubblico ministero di turno. La donna, cantante neomelodica, è sposata e madre di 3 figli. (Continua..) ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 febbraio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Laè stataproprio poche ore fa. Famosa per le sue canzoni, lascia 3 bimbi piccoli. La donna aveva solo 32 anni: ecco cos'è successo Laneomelodica di 32 anni, Piera Napoli, è stata ritrovata morta nel suo appartamento. Il fatto è avvenuto nella borgata Cruillas, in via Vanvitelli, a Palermo. (Continua..) La donna è stata ritrovata morta nel bagno di casa, con diverse ferite di arma da taglio. Sul posto l’intervento del 118 e dei carabinieri che svolgeranno le indagini. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, si trova in questo momento nella stazione dei carabinieri dove si attende anche il pubblico ministero di turno. La donna,neomelodica, è sposata e madre di 3 figli. (Continua..) ...

AlbertHarshit : RT @LTHQItaly: Per chi non sa come streammare correttamente la musica di Louis, qui sotto ci sono tutte le info! Se non avete una vostra pl… - alwaysyoutommoo : RT @LTHQItaly: Per chi non sa come streammare correttamente la musica di Louis, qui sotto ci sono tutte le info! Se non avete una vostra pl… - in_niallsarms : RT @LTHQItaly: Per chi non sa come streammare correttamente la musica di Louis, qui sotto ci sono tutte le info! Se non avete una vostra pl… - LTHQItaly : Per chi non sa come streammare correttamente la musica di Louis, qui sotto ci sono tutte le info! Se non avete una… - kiaraperdavvero : @antartid3 Noooo fanno musica molto pensata secondo me sono davvero innovativi sotto alcuni punti di vista -