MotoGP | Paolo Ciabatti | “Bagnaia e Miller possono lottare per la vittoria del titolo”

Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ha parlato a Sky Sport delle possibilità di lottare per il titolo dei suoi piloti Jack Miller e Francesco Bagnaia. Dopo la vittoria, un po' a sorpresa di Jaon Mir, si preannuncia un mondiale di MotoGP molto combattuto anche se la condizione fisica di Marc Marquez sarà una variabile importantissima da tenere in considerazione. "Penso che sia Jack che Pecco abbiano le caratteristiche per fare molto bene. Jack ha concluso la stagione 2020 in modo eccezionale, e se potrà iniziare il 2021 allo stesso modo sarà senza dubbio un contendente al campionato – sottolinea Ciabatti – Miller è colui che ha le carte in regola per essere un pilota importante nel campionato fin ..."

