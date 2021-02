Mondiale per Club, Tigres nella storia: prima messicana finalista di sempre (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Tigres ha conquistato la finale del Mondiale per Club battendo il Palmeiras per 1-0: la squadra di Ferretti è la prima messicana finalista della storia Il Tigres ha conquistato la finale del Mondiale per Club battendo il Palmeiras, fresco vincitore della Copa Libertadores, grazie alla rete di Gignac su calcio di rigore. Una vittoria, quella della squadra di Ferretti, che ha fatto immediatamente il giro del mondo: il Tigres è la prima messicana finalista di sempre nella storia della competizione. ¡SÍIIIIIIIIII! Somos finalistaS en el Mundial de Clubes y ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilha conquistato la finale delperbattendo il Palmeiras per 1-0: la squadra di Ferretti è ladellaIlha conquistato la finale delperbattendo il Palmeiras, fresco vincitore della Copa Libertadores, grazie alla rete di Gignac su calcio di rigore. Una vittoria, quella della squadra di Ferretti, che ha fatto immediatamente il giro del mondo: ilè ladidella competizione. ¡SÍIIIIIIIIII! SomosS en el Mundial dees y ...

