Mondiale per club, Tigres in finale. Eliminato il Palmeiras (Di domenica 7 febbraio 2021) DOHA (QATAR) - I messicani del Tigres sconfiggono i brasiliani del Palmeiras 1 - 0 e strappano il pass per la finale del Mondiale per club . A decidere la contesa un rigore di Gignac al 54' in seguito ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 febbraio 2021) DOHA (QATAR) - I messicani delsconfiggono i brasiliani del1 - 0 e strappano il pass per ladelper. A decidere la contesa un rigore di Gignac al 54' in seguito ...

lauraboldrini : È la giornata mondiale della solidarietà alla #Bielorussia promossa da @Tsihanouskaya. Liberazione di prigioniere… - WeCinema : 'Nei miei film i personaggi si aspettano qualcosa dalla vita ma non sono sicuri di ottenerlo. Per me quello è il re… - DiMarzio : Risultato storico per il calcio messicano: #Tigres in finale del Mondiale per Club - UgoBaroni : RT @CorSport: Mondiale per club, #Tigres in finale. Eliminato il #Palmeiras ?? - CorSport : Mondiale per club, #Tigres in finale. Eliminato il #Palmeiras ?? -