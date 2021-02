Mondiale per club, il Tigres la prima finalista. Palmeiras battuto 1-0 (Di domenica 7 febbraio 2021) prima sorpresa ai Mondiali per club. È il Tigres la prima finalista del Mondiale per club, che si sta disputando in questi giorni in Qatar. All’Education City Stadium i ragazzi guidati da Ricardo Ferretti hanno battuto di misura i brasiliani del Palmeiras, freschi vincitori della Copa Libertadores. Decisivo un gol su rigore di Gignac. Il prossimo giovedì i messicani si contenderanno il titolo con la vincente dell’altra semifinale, che vedrà contrapposte Al Ahly e Bayern Monaco gara in programma domani sera alle 19.00. Foto: Fifa.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021)sorpresa ai Mondiali per. È illadelper, che si sta disputando in questi giorni in Qatar. All’Education City Stadium i ragazzi guidati da Ricardo Ferretti hannodi misura i brasiliani del, freschi vincitori della Copa Libertadores. Decisivo un gol su rigore di Gignac. Il prossimo giovedì i messicani si contenderanno il titolo con la vincente dell’altra semifinale, che vedrà contrapposte Al Ahly e Bayern Monaco gara in programma domani sera alle 19.00. Foto: Fifa.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

