Mondiale per club | il Tigres fa fuori il Palmeiras e va in finale

In Qatar si è giocata la prima semifinale del Mondiale per club. A sorpresa il Tigres ha battuto il Palmeiras per 1-0 con un gol di Gignac su rigore al 54'. I messicani adesso attenderanno l'altra finalista che uscirà dalla sfida tra il Bayern Monaco e gli egiziani dell'Al Ahly.

