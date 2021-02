Mondiale per club, Bayern-Al Ahly, dove vederla in tv (Di domenica 7 febbraio 2021) E' il Tigres la prima finalista del Mondiale per club in corso di svolgimento a Doha in Qatar. Domani toccherà al Bayern Monaco confrontarsi con gli egiziani dell'Al-Ahly nel match valido per la semifinale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale 20 Mediaset dalle ore 19. La squadra di mister Flick arrivata sabato pomeriggio a Doha dopo una odissea di 14 ore da Berlino fino a Monaco di Baviera e infine in Qatar resta la favorita. L'Al-Ahly, formazione egiziana, ha alzato la Champions africana (la CAF Champions League). Il Bayern ha la possibilità di vincere lo storico 6° titolo in un anno. Non nella rosa di 22 uomini nella lista di Flick non ci sono Leon Goretzka (26) e Javi Martínez (32) entrambi risultati positivi nei giorni scorsi al Covid. Doha ore 19 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) E' il Tigres la prima finalista delperin corso di svolgimento a Doha in Qatar. Domani toccherà alMonaco confrontarsi con gli egiziani dell'Al-nel match valido per la semifinale del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta tv sul canale 20 Mediaset dalle ore 19. La squadra di mister Flick arrivata sabato pomeriggio a Doha dopo una odissea di 14 ore da Berlino fino a Monaco di Baviera e infine in Qatar resta la favorita. L'Al-, formazione egiziana, ha alzato la Champions africana (la CAF Champions League). Ilha la possibilità di vincere lo storico 6° titolo in un anno. Non nella rosa di 22 uomini nella lista di Flick non ci sono Leon Goretzka (26) e Javi Martínez (32) entrambi risultati positivi nei giorni scorsi al Covid. Doha ore 19 ...

