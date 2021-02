Mondiale per club 2021, Tigres prima finalista. Ora tocca al Bayern Monaco (Di lunedì 8 febbraio 2021) I messicani del Tigres sono la prima finalista del Mondiale per club edizione 2021 . Impresa della truppa allenata da Ricardo Ferretti , che batte il Palmeiras per 1 - 0 e riscrive la storia, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) I messicani delsono ladelperedizione. Impresa della truppa allenata da Ricardo Ferretti , che batte il Palmeiras per 1 - 0 e riscrive la storia, ...

WeCinema : 'Nei miei film i personaggi si aspettano qualcosa dalla vita ma non sono sicuri di ottenerlo. Per me quello è il re… - andrearossi76 : Il #7febbraio è la giornata mondiale contro il #bullismo e il #cyberbullismo. Dobbiamo monitorare e vigilare per g… - FedericoDinca : Nella giornata mondiale per la lotta al #bullismo e al #cyberbullismo, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per edu… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Risultato storico per il calcio messicano: #Tigres in finale del Mondiale per Club - osama53513831 : RT @90ordnasselA: 1)Colpo all’avversario a palla lontana, 2)Provoca Lukaku per poi scappare negli spogliatoi stabilendo il record mondiale.… -