Mondiale club, Tigres nella storia: batte 1-0 il Palmeiras e vola finale

Il Tigres nella storia. L'impresa è compiuta: il Tigres è la prima finalista del Mondiale per club. Nella semifinale di Al Rayyan, il club messicano batte 1-0 i brasiliani del Palmeiras - vincitori della Coppa Libertadores, grazie al rigore trasformato da Gignac al 54'. La squadra di Tuca Ferretti si qualifica dunque per la finale di giovedì a Doha: ultimo atto della rassegna iridata per club, in cui i Tigres affronteranno la vincente del match in programma domani fra gli egiziani dell'Al Ahly Cairo e i campioni d'Europa del Bayern Monaco. Chiude al quinto posto l'Al Duhail padrone di casa, che batte 3-1 i coreani dell'Ulsan.

