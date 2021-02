Molinari Lega | “Se entriamo nel governo vogliamo Salvini ministro”

(Di domenica 7 febbraio 2021) “Se ilDraghi sarà unpolitico, mi sembrerebbe normale che tra i ministri ci fosse anche Matteo”. Lo dichiara Riccardo, capogruppo dellaalla Camera, in una intervista al Corriere della Sera di oggi, domenica 7 febbraio 2021. “In segreteria abbiamo deliberato che il nostro appoggio non potrà essere né esterno, né un’astensione”, sottolinea il presidente dei deputati leghisti. “Non potremmo assumerci responsabilità senza poter dire una sillaba. E dunque, la mia opinione è che il primo a dover entrare in squadra debba essere Matteo, segretario del partito di maggioranza relativa”. “L’incontro con il professor Draghi è stato costruttivo e dunque sono ottimista”, prosegue. “Però, è presto: bisognerà vedere il ...

TonusAldo : RT @LegaCamera: #Molinari: “Questa mattina io e il capogruppo al Senato Romeo abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio incaricato Mar… - IlGra90 : Riccardo Molinari capogruppo della Lega. È chiaro cosa dava fastidio del recovery plan: l'idea di sviluppo del Sud. - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: TV > Rai 3 | Riccardo Molinari, Presidente deputati Lega - Salvini Premier - Segretario Lega Piemonte > VENERDÌ 5 FEBBRA… - blackskies81 : RT @claudioriccio: Il principale punto programmatico posto da Salvini a Draghi lo riassume il leghista Molinari 'Conte voleva dare più riso… - ElaCenni : RT @claudioriccio: Il principale punto programmatico posto da Salvini a Draghi lo riassume il leghista Molinari 'Conte voleva dare più riso… -

Ultime Notizie dalla rete : Molinari Lega

I nomi proposti dallaMatteo Salvini (uno dei maggiori sostenitori del ritorno alle urne ... grande sostenitore dell'ingresso in maggioranza, e Riccardo, capogruppo alla Camera. Il primo,...): se governo politico è normale che Salvini sia ministro vedi anche Consultazioni, le richieste dei partiti a Draghi per il nuovo governo Intanto, fronte, arrivano anche le parole ...“Se il governo Draghi sarà un governo politico, mi sembrerebbe normale che tra i ministri ci fosse anche Matteo Salvini”. Lo dichiara Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, in una inter ...Governo Mario Draghi, le ultime notizie in diretta: domani parti sociali e secondo giro di consultazioni partiti. Lo "scacco" della Lega e il dietrofront del M5s ...