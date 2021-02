Mistero a Faenza | donna di 46 anni sgozzata nella sua casa

(Di domenica 7 febbraio 2021) La Polizia è intervenuta insua pensando a un furto e invece ha trovato il suo cadavere in una pozza di sangue. Ilenia Fabbri, 46compiuti a settembre, è stata ammazzata con almeno una coltellata...

Ultime Notizie dalla rete : Mistero Faenza

Gazzetta del Sud

Fossi, Sulle tracce di Van Gogh, Firenze 2020 ? Renata Franchi Flamigni, Prezzemolo, il gatto del, Homeless Book Editore () Un gatto parlante che scompare e riappare misteriosamente, ...Fossi, Sulle tracce di Van Gogh, Firenze 2020 ? Renata Franchi Flamigni, Prezzemolo, il gatto del, Homeless Book Editore () Un gatto parlante che scompare e riappare misteriosamente, ...La Polizia è intervenuta in casa sua pensando a un furto e invece ha trovato il suo cadavere in una pozza di sangue. Ilenia Fabbri, 46 anni compiuti a ...La donna è stata ritrovata cadavere in casa sua. Niente di più al momento si conosce rispetto all'intera vicenda.