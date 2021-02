Miranda Kerr ci racconta i suoi segreti beauty e anti stress

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il tratto distintivo di Miranda Kerr? La sua “Glow Face” è ben nota ai 12,4 milioni di followers che seguono la super modella australiana su Instagram. Bellezza naturale con un lungo passato da angelo in lingerie nelle sfilate di Victoria’s Secret, Miranda Kerr va pazza per la skin routine e, sulla sua pagina social, adora condividere i suoi segreti per ottenere un incarnato freschissimo e luminoso. D’altronde, da quando ha fondato il cosmetico KORA Organics, rigorosamente cruelty free e certificato biologico, la top model, imprenditrice e tre volte mamma conosce a menadito le proprietà dei migliori attivi naturali per mantenere la pelle age free, sana e splendente. Ecco perché seguirla su Instagram è d’obbligo per qualunque beauty junkie: ogni settimana, infatti, Miranda Kerr posta contenuti riguardanti la bellezza e, più in generale, i rituali self-care che la fanno stare bene. L’abbiamo intervistata per scoprire qualche ulteriore beauty tip (da copia e incollare all’istante!).