Mina Settembre | le anticipazioni della quinta puntata

C'è un'accusa che rischia di rovinare la vita di Domenico e che travolge anche Mina e la vita del consultorio. Comincia con un clamoroso colpo di scena la quinta puntata di Mina Settembre, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti ispirata ai racconti dello scrittore Maurizio de Giovanni che si è imposta come una delle rivelazioni televisive delle ultime settimane: la vita dell'assistente sociale napoletana, alle prese con casi sempre nuovi e una vita sentimentale turbolenta, piace al pubblico e gli ascolti viaggiano oltre i 6 milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 7 febbraio.

