Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata: le verità vengono a galla (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli ultimi due episodi della fiction Rai, record di ascolti, andranno in onda domenica 14 febbraio. L'assistente sociale finalmente potrà avere le risposte che cercava da tempo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli ultimi due episodi della fiction Rai, record di ascolti, andranno in onda domenica 14 febbraio. L'assistente sociale finalmente potrà avere le risposte che cercava da tempo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

scichi : @Andyesti @LaGentenon Su RA1 c’e Mina Settembre. Personalmente ho smesso di vedere Fazio da almeno 8 anni e non mi manca - Ikramrida3 : @00simmy Mina settembre ?? - fioridizuccaa : Oggi è stata una giornata un po’ così, meno male che stasera c’è Mina Settembre così passo almeno due ore in spensieratezza - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 Serena Rossi è “Mina Settembre” – Quinto appuntamento con la serie tv - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 Serena Rossi è “Mina Settembre” – Quinto appuntamento con la serie tv -