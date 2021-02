Mina Settembre anticipazioni | Questa sera succede l’impensabile

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 1 con la serie “Mina Settembre”. Anticipazioni - ANTHILIA64 : RT @NapoliDaVivere: Mina Settembre, cosa succede nella quinta puntata di domenica 7 febbraio 2021 - lightmoon972 : RT @NapoliDaVivere: Mina Settembre, cosa succede nella quinta puntata di domenica 7 febbraio 2021 - zazoomblog : Mina Settembre le puntate di domenica 7 febbraio su Rai 1 - #Settembre #puntate #domenica #febbraio - NapoliDaVivere : Mina Settembre, cosa succede nella quinta puntata di domenica 7 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

Per la prima serata in tv, domenica 7 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "" , con Serena Rossi. Verranno proposti due episodi dal titolo "La vita è un morso" e "Un giorno brutto". Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, ...TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25. Rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi,viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti ...Mina Settembre, la fortunata fiction tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni si avvia alla conclusione. La serie è interpretata da Serena Rossi e stasera domenica 7 febbraio, su Rai1 andrà in onda ...La trama della sesta e ultima puntata di Mina Settembre del 14 febbraio: Domenico sempre più distante da Gelsomina.