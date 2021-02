Milano | volontari della Brigata offrono tamponi gratuiti nelle periferie | “Test a chi è escluso dalla sanità Regione non si occupa di prevenzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) “Con pochi mezzi abbiamo fatto migliaia diin città, quanti soldi ha sprecatoLombardia per non fare nulla e per sbagliare?”. Lo chiedono gli infermieri, i medici, gli Oss e iSanitaria Soccorso Rosso che da dicembre effettuanorapidi. Un’iniziativa che grazie all’ausilio di una nuova unità mobile da febbraio diventa itinerante e toccherà alcune delle zone periferichecittà. “Siamo partiti da via Padova – spiega Riccardo Germani, uno dei– vogliamo fare in modo che tutta la popolazione nei quartieri venga tracciata per bloccare la catena del contagio”. In tanti si fermano a chiedere ...