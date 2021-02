Milano, morì cercando di salvare il vicino da un incendio, si disse. Ma aveva acceso il fuoco per vessarlo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’incendio che consumò un palazzo di Cinisello del 23 maggio del 2019 vide morire eroicamente un uomo per salvare una vita. Ma la verità era ben diversa. Un caso decisamente incredibile quello dell’uomo di Cinisello Balsamo, quartiere popolare milanese, che venne ritrovato morto dopo un incendio divampato in un’abitazione di una delle palazzine e considerato un’eroe, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’che consumò un palazzo di Cinisello del 23 maggio del 2019 vide morire eroicamente un uomo peruna vita. Ma la verità era ben diversa. Un caso decisamente incredibile quello dell’uomo di Cinisello Balsamo, quartiere popolare milanese, che venne ritrovato morto dopo undivampato in un’abitazione di una delle palazzine e considerato un’eroe, L'articolo proviene da Leggilo.org.

