Milan | Tomori non si nasconde | «Il nostro obiettivo è lo Scudetto»

(Di domenica 7 febbraio 2021) Fikayo, difensore del, parla prima della gara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni anche in otticaFikayo, difensore del, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Le sue parole. LA GARA – «È un periodo di gare molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l’Inter in classifica».– «Oggi vogliamo dare una grande prestazione per ottenere i tre punti, l’delè lo». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Il difensore rossonero Fikayoparla aTV prima della sfida con il Crotone: 'E' un periodo di partite molto ravvicinate, siamo in un buon momento e vogliamo superare l'Inter in classifica. Sono molto felice di essere ...SEGUI LA DIRETTA Le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Calabria,, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli CROTONE (3 - 5 ...Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Fikayo Tomori ha parlato nel pre-partita di Milan-Crotone. Queste le sue parole: Sulla sua condizione. "Mi sento bene e mi trovo ...Fikayo Tomori, difensore del Milan, parla prima della gara contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni anche in ottica Scudetto ...