Milan, Romagnoli: “Scudetto? Pensiamo solo alla Champions” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan resta al comando della classifica. Alessio Romagnoli analizza il momento dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport: "Noi ragioniamo partita dopo partita. Oggi dovevamo solo vincere e lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi a fare un gran secondo tempo. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. Obiettivo Scudetto? Pensiamo alla Champions. Pensiamo a gara dopo gara e quando sarà inizio aprile vedremo. Sono tanti mesi che giochiamo ogni tre giorni. Fa bene giocare ogni tre giorni e giocare grandi partite. Ora ne abbiamo un'altra difficile a La Spezia sabato sera e dobbiamo pensare solo a quella". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilresta al comando della classifica. Alessioanalizza il momento dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport: "Noi ragioniamo partita dopo partita. Oggi dovevamovincere e lo abbiamo fatto. Siamo stati bravi a fare un gran secondo tempo. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti. Obiettivoa gara dopo gara e quando sarà inizio aprile vedremo. Sono tanti mesi che giochiamo ogni tre giorni. Fa bene giocare ogni tre giorni e giocare grandi partite. Ora ne abbiamo un'altra difficile a La Spezia sabato sera e dobbiamo pensarea quella". ITA Sport Press.

GurzoBahri : RT @saveriocamba: @talebanikov Ricordo all'andata, abbiamo sofferto parecchio. Cosa che invece non è accaduta in Coppa Italia fino al rosso… - ItaSportPress : Milan, Romagnoli: 'Scudetto? Pensiamo solo alla Champions' - - junews24com : Romagnoli commenta la classifica: «Noi pensiamo alla Champions» - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan: nello show di #Ibra i gialli per #Romagnoli (affezionato ai cartellini) e #Calabria, che riposerà per il derby https:… - MCalcioNews : Milan-Crotone 4-0. Romagnoli a fine partita: 'Pensiamo partita dopo partita. Scudetto? Ad aprile vedremo'… -