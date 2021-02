Milan | il futuro di Ibra al bivio | Pioli è uscito allo scoperto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ancora tanti dubbi nell’ambientesu quello che sarà ildi Zlatanhimovic, ha provato a dare una risposta Stefano. Quello di Zlatanhimovic si sta rivelando un campionato ben al di sopra (forse) anche delle aspettative di un ambiente, come quello rossonero, che vede il suo campione invecchiare ma non perdere colpi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : #milan colpo per il futuro preso il 2003 ungherese #Kerkez del #Gyor @tvdellosport #transfers - sportli26181512 : Milan-Crotone, Pioli: 'Futuro Ibrahimovic? Giusto che continui con noi': L'allenatore rossonero dopo il successo co… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Milan-Crotone, Pioli: 'Futuro Ibrahimovic? Giusto che continui con noi' - SkySport : Milan-Crotone, Pioli: 'Futuro Ibrahimovic? Giusto che continui con noi' - fabi_fiba : RT @FabRavezzani: A me sembra che il Milan abbia ecceduto con i ventenni. Leao e Saelemaekers prima. Poi Tonali, Diaz, Hauge e ora Dalot. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan futuro

Il Sole 24 ORE

Il suolo deciderà lui, ma per quello che sta dimostrando è giusto che giochi ancora e che ... Leggi i commenti: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 7 febbraio 2021Ilritorna primo in classifica, Pioli è contento: " Abbiamo l'obiettivo di pretendere il ... Siamo in un grande club, poi Zlatan deciderà il suo. Credo sia giusto che continui a giocare ...Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole ...Quattordici reti in undici partite di campionato: Zlatan Ibrahimovic con la sua doppietta al Crotone arrichisce il suo bottino di gol, portandosi al secondo posto nella classifica cannonieri appaiando ...