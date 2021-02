Milan, Ibrahimovic indica la strada verso l’obiettivo seduto sulla Ferrari (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic che con i gol rifilati al Crotone si conferma una straordinaria macchina da gol. Due reti del Milanista che valgono il record di 501 gol con i club dove ha giocato. Ibra ha parlato ancora da condottiero: "Significa che ho fatto qualche gol in carriera ma l'importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol". E dopo aver ricevuto i complimenti dai suoi compagni di squadra, specialmente da parte di Theo Hernandez e Davide Calabria, prontamente postati nelle sue 'stories' di Instagram è arrivato il consueto messaggio 'criptico': una foto che ritrae Ibra alla guida di una Ferrari e con un chiaro messaggio che sa tanto di dichiarazione d'intenti: "Road to the target", ovvero "la strada verso ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornata speciale per Zlatanche con i gol rifilati al Crotone si conferma una straordinaria macchina da gol. Due reti delista che valgono il record di 501 gol con i club dove ha giocato. Ibra ha parlato ancora da condottiero: "Significa che ho fatto qualche gol in carriera ma l'importante è continuare e aiutare la squadra nel miglior modo. Il mio lavoro è fare gol e creare situazioni per fare gol". E dopo aver ricevuto i complimenti dai suoi compagni di squadra, specialmente da parte di Theo Hernandez e Davide Calabria, prontamente postati nelle sue 'stories' di Instagram è arrivato il consueto messaggio 'criptico': una foto che ritrae Ibra alla guida di unae con un chiaro messaggio che sa tanto di dichiarazione d'intenti: "Road to the target", ovvero "la...

