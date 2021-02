MILAN-CROTONE sui social | “Di nuovo primi e senza rigori” News

Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - Gazzetta_it : #Milan a valanga: 4-0 al #Crotone ed è di nuovo primato - PianetaMilan : #MilanCrotone, #Rebic a @SkySport: '#Ibrahimovic? Uno dei migliori della storia del calcio' - Matty2094 : Lo spogliatoio del Milan dopo il 4-0 col Crotone: -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN CROTONE

Al 14' Rebic serve, Cordaz gli chiude lo specchio. Al 25' ripartenzacon Rebic che mette al centro per Saelemaekers anticipato da Leao che spreca. Alla mezz'ora ilsblocca, ...Vittoria per 4 - 0 delche mantiene il primato in campionato superando l'Inter. Adesso testa alla sfida con lo Spezia di sabato prossimo Iltrionfa 4 - 0 contro ile si riprende il primo posto in classifica, scavalcando l'Inter e mantenendo le distanze sulla Juventus. Una partita vinta grazie al solito trascinatore ...Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la grande vittoria del suo Milan ai danni del Crotone.A seguire Los Angeles Galaxy (53), Ajax (48), Manchester United (29), Juventus (26), Barcellona (22) e Malmo (18). La squadra con cui Ibra ha timbrato più volte il cartellino è il Psg (182), poi trovi ...