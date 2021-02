Milan-Crotone | Pioli | “Futuro di Ibra? Continuerà Professionista incredibile”

Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - Gazzetta_it : #Milan a valanga: 4-0 al #Crotone ed è di nuovo primato - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Il #Milan si riprende subito il primato e festeggia #Ibra501. Doppietta anche di #Rebic con il #Crotone. La capolista via… - ottopagine : Il Milan fa poker contro il Crotone e ritorna in vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crotone

Ilsi riprende il primato in Serie A, battendo senza particolari patemi ilper 4 - 0. Una doppietta di Ibrahimovic (500/a e 501/a rete nelle squadre di club), una di Ante Rebic regalano il ...Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro il: le parole del difensoreMILAN-CROTONE - Stefano Pioli e il suo Milan ottengono un'importante vittoria contro il Crotone e ristabiliscono le distanze dalle inseguitrici in ...(Adnkronos) – Il Milan travolge il Crotone per 4-0 e si riprende la vetta della classifica, mentre Ibrahimovic taglia il traguardo dei 500 gol in carriera con la maglia di club nella seconda giornata ...