Milan-Crotone, le probabili formazioni del match (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan proverà a riconquistare la vetta della classifica di Serie A nel match casalingo contro il Crotone dell’ex Stroppa Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, il Milan ospita il Crotone a San Siro con l’obiettivo di riprendersi la vetta della classifica dopo il sorpasso avvenuto venerdì ad opera dell’Inter. Continua l’emergenza in casa rossonera, Pioli perde pezzi importanti a centrocampo ma recupera parzialmente Calhanoglu. Il Crotone cerca invece un risultato di prestigio per rilanciarsi in zona salvezza. QUI Milan – Pioli recupera Calhanoglu per la panchina ma perde Tonali e Bennacer. Scelte obbligate in mediana mentre sulla trequarti Leao sarà riproposto nel ruolo di rifinitore alle spalle di Ibrahimovic. In difesa conferma per ... Leggi su zon (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilproverà a riconquistare la vetta della classifica di Serie A nelcasalingo contro ildell’ex Stroppa Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, ilospita ila San Siro con l’obiettivo di riprendersi la vetta della classifica dopo il sorpasso avvenuto venerdì ad opera dell’Inter. Continua l’emergenza in casa rossonera, Pioli perde pezzi importanti a centrocampo ma recupera parzialmente Calhanoglu. Ilcerca invece un risultato di prestigio per rilanciarsi in zona salvezza. QUI– Pioli recupera Calhanoglu per la panchina ma perde Tonali e Bennacer. Scelte obbligate in mediana mentre sulla trequarti Leao sarà riproposto nel ruolo di rifinitore alle spalle di Ibrahimovic. In difesa conferma per ...

PianetaMilan : #MilanCrotone: @hakanc10 c'è, ma va in panchina | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Il Milan vuole tornare in testa. Ibra guida l'assalto al Crotone': 'Il Milan vuole tornare i… - MilanPress_it : La pressione è tutta su Pioli e i suoi ragazzi ?? - MilanNewsit : Corriere dello Sport: 'Il Milan vuole tornare in testa. Ibra guida l'assalto al Crotone' - PianetaMilan : #MilanCrotone: @davidecalabria2 unico diffidato | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… -