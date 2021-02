Milan-Crotone 4-0 | poker in scioltezza per i rossoneri

Leggi su zon

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ibrahimovic e Rebic regalano la vittoria al Diavolo: a San Siro ilsi impone 4 a 0 contro l’ultima della classe, ildi Stroppa 4 a 0 e testa della classifica: ildilaga nel secondo tempo dopo aver concesso qualcosa di troppo alnella prima frazione. Sugli scudi la coppia del gol dello stesso anno: Ibrahimovic e Rebic. La partita Un primo tempo più complicato del previsto per gli uomini di Pioli: il, ultima della classe in Serie A, si presenta a San Siro con un atteggiamento tutt’altro che rinunciatario. L’uomo più in palla per i pitagorici è Adam Ounas, alla prima presenza con la maglia rossoblù e chiamato a sostituire lo squalificato Junior Messias. Dall’altro lato, ilcontinua ad accusare in mezzo al campo l’assenza dei due ...