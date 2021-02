Milan-Crotone 1-0 | fine primo tempo | LIVE

DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - andrebazzi : Primo tempo di Milan-Crotone: il Crotone gioca a calcio, il Milan segna. Pochezza qualitativa in mezzo al campo imb… - CapulaAndrea : @__Mari92 La nostra distanza da milan e inter sono i due punti persi contro crotone e benevento - SkySport : Milan-Crotone 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - aribaus : RT @You2_Red: Non il miglior primo tempo della stagione. Abbiamo concesso troppo al Crotone. Sta mancando la copertura di Alexis,Ante e R… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crotone

Commenta per primo Il gol che sbloccavale un altro traguardo per Zlatan Ibrahimovic : sono 500 le reti segnate a livello di club , di cui 82 in rossonero.Nella 21a giornata di Serie A sono due le partite che si giocheranno alle 15.00. Testacoda tra: la squadra di Pioli vuole riprendersi la vetta dopo il sorpasso dell'Inter, vincente sul campo della Fiorentina per 2 - 0. Ilvuole punti per uscire dalle sabbie mobili. ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventunesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...Ibrahimovic ancora in gol. Il Milan è chiamato a rispondere alle vittorie di Inter e Juventus, la squadra di Stefano Pioli è in campo per la 21esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non ...