Mihajlovic aggancia la Strega ma perde una pedina per lo scontro diretto

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic aggancia

...2021 La Lazio vince in rimonta 2 - 1 contro il Sassuolo all'Olimpico e così facendoil ...e McKennie i marcartori 24 Gennaio 2021 La Juventus con 2 reti a 0 batte il Bologna die si ...... la squadra di Pirloal quarto posto l' Atalanta a quota 36 , ma con una partita ancora da ... Allenatore: Sinisa5,5. Arbitro : Luca Sacchi della sezione di Macerata. Reti : 15' ...Una doppietta di Barrow e la rete di Orsolini permettono al Bologna di Mihajlovic di vincere il derby emiliano in casa del Parma e fa tornare alla ...Al termine delle due semifinali di Coppa Italia, disputate nei giorni di martedì e mercoledì, oggi si torna in campo per una nuova giornata di Serie A ...