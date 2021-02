Migranti | autorizzato lo sbarco nel porto di Augusta per l' Ocean Viking | 422 persone a bordo 

(Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - E' stato concesso ildi(Siracusa) alla nave, con 422a bordo, 8 dei quali positivi al Covid. La nave si trova ora a poche miglia dalle coste della Sicilia e l'arrivo alè previsto in serata. Arriverà quindi stasera aldila, la nave della ong SOS Mediterranèe, con a bordo 422, tra cui 8 positivi al Covid19, salvati al largo della Libia. In mattinata da Roma è arrivata l'autorizzazione per l'approdo nella rada di. Tra i"si registrano anche 124 minori che, dopo tutti gli accertamenti, saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza" dice all'AGI il sindaco di ...

In mattinata l'autorizzazione da Roma. Tra i migranti 124 minori AGI - E' stato concesso il porto di Augusta (Siracusa) alla nave Ocean Viking, con 422 migranti a bordo, 8 dei quali positivi al Covid.