"Mi ha lasciato e dopo due giorni era con un altro" dice l'uomo che ha ucciso Sonia Di Maggio

Sonia Di Maggio è stata assassinata dall'ex ragazzo dopo aver provato a difendere il nuovo compagno dall'aggressione. L'uomo ha rilasciato dichiarazioni tremende. "Non la picchiavo da due mesi, è assurdo che mi abbia lasciato". Sono terrificanti le dichiarazioni di Salvatore Carfora, reo confesso dell'omicidio di Sonia Di Maggio, una ragazza con cui l'uomo aveva avuto una relazione.

