Meteo ULTIM’ORA | riflessione sul duraturo freddo storico alle porte d’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Potrebbero imbiancarsi di neve molte città di pianura.Questanon è dedicata tutti, anche a coloro che fanno credere agli altri che non guardano le previsioni a medio e lungo termine. Gentilissimi è un’ipocrisia affermare che non date uno sguardo ai modelli matematici a lungo termine. Qui da oltre vent’anni ci mettiamo la faccia a parlare e scrivere, abbiamo narrato l’evoluzionedi innumerevoli fenomeni atmosferici. A volte ci siamo preoccupati, allarmati, ma mai abbiamo diramatortaessendo queste in Italia diffuse dautorità competenti. Abbiamo ritenuto fosse utile effettuare un approfondimento in tempo reale sull’evoluzioneche già nei prossimi giorni avremo modo di vedere più da vicino. Innumerevoli volte abbiamo ...