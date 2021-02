Meteo Italia sino metà mese: incombe elevato rischio gelo (Di domenica 7 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Abbiamo trattato l’argomento approfonditamente, evidenziando i punti forti e i punti deboli di uno scenario Meteo climatico a dir poco insolito. Stiamo parlando dell’avanzamento del gelo siberiano verso ovest e quindi di un evento invernale che potrebbe entrare di diritto negli annali Meteorologici. L’ipotesi è più che mai plausibile, considerate che i modelli matematici più consultati in rete – ma soprattutto i più autorevoli centri di calcolo internazionali – puntano sull’estensione dell’aria gelida sul Mediterraneo. Dovremo tenere in considerazione alcuni elementi, elementi dei quali s’è ampiamente discusso nei precedenti approfondimenti: l’Alta Pressione delle Azzorre e l’attività depressionaria oceanica. Affinché il gelo riesca a proiettarsi sul ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Abbiamo trattato l’argomento approfonditamente, evidenziando i punti forti e i punti deboli di uno scenarioclimatico a dir poco insolito. Stiamo parlando dell’avanzamento delsiberiano verso ovest e quindi di un evento invernale che potrebbe entrare di diritto negli annalirologici. L’ipotesi è più che mai plausibile, considerate che i modelli matematici più consultati in rete – ma soprattutto i più autorevoli centri di calcolo internazionali – puntano sull’estensione dell’aria gelida sul Mediterraneo. Dovremo tenere in considerazione alcuni elementi, elementi dei quali s’è ampiamente discusso nei precedenti approfondimenti: l’Alta Pressione delle Azzorre e l’attività depressionaria oceanica. Affinché ilriesca a proiettarsi sul ...

