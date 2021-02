METEO Italia. Maltempo e stop caldo, nuove perturbazioni in settimana (Di domenica 7 febbraio 2021) METEO SINO AL 14 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione d’origine atlantica è in transito sull’Italia, con Maltempo più attivo sui versanti tirrenici. Questo impulso perturbato trasporta aria più fresca che va a spodestare quella più calda africana, responsabile quest’ultima del caldo record dei giorni scorsi. A seguito dell’abbassamento delle temperature, torna anche la neve a quote medie sulle Alpi e su parte dell’Appennino. Le temperature restano ancora alte al Sud e sul medio versante adriatico, in attesa del sopraggiungere delle correnti più fresche e instabili. Il gelo intanto imperversa sull’Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali. L’aria proveniente dalla Russia tende a scorrere con senso retrogrado verso l’ovest Europa, in direzione del Regno Unito e della Francia ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 febbraio 2021)SINO AL 14 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione d’origine atlantica è in transito sull’, conpiù attivo sui versanti tirrenici. Questo impulso perturbato trasporta aria più fresca che va a spodestare quella più calda africana, responsabile quest’ultima delrecord dei giorni scorsi. A seguito dell’abbassamento delle temperature, torna anche la neve a quote medie sulle Alpi e su parte dell’Appennino. Le temperature restano ancora alte al Sud e sul medio versante adriatico, in attesa del sopraggiungere delle correnti più fresche e instabili. Il gelo intanto imperversa sull’Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali. L’aria proveniente dalla Russia tende a scorrere con senso retrogrado verso l’ovest Europa, in direzione del Regno Unito e della Francia ...

