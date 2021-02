Meteo estivo sino 30°C? Clima folle, adesso BLOCCO GELIDO è in Europa e fa ROTTA su Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Estate o primavera precoci no gelo.C’è un po’ di scoramento nella comunità dei Meteo appassionati. Inutile nasconderlo, l’Inverno potrebbe ricevere il colpo di grazia. L’aria gelida continentale, proveniente direttamente dalla Siberia, transiterà troppo a nord e verrà risucchiata dall’Oceano Atlantico, snobbando totalmente le nostre regioni ma più in generale evitando completamente il Mediterraneo. Per non parlare dei modelli previsionali. Eh sì, le mappe continuano a dipingere scenari tutt’altro che invernali… Continuano a farci vedere un dominio dell’Atlantico ma soprattutto – non limitandoci ai piani bassi – un rinforzo del Vortice Polare. Rinforzo che potrebbe portarci alla dinamica opposta rispetto a quanto accaduto a inizio gennaio, ossia un compattamento della struttura e un riaccentramento al Polo Nord. Ciò si tradurrebbe, per chi non lo sapesse, in un ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Estate o primavera precoci no gelo.C’è un po’ di scoramento nella comunità deiappassionati. Inutile nasconderlo, l’Inverno potrebbe ricevere il colpo di grazia. L’aria gelida continentale, proveniente direttamente dalla Siberia, transiterà troppo a nord e verrà risucchiata dall’Oceano Atlantico, snobbando totalmente le nostre regioni ma più in generale evitando completamente il Mediterraneo. Per non parlare dei modelli previsionali. Eh sì, le mappe continuano a dipingere scenari tutt’altro che invernali… Continuano a farci vedere un dominio dell’Atlantico ma soprattutto – non limitandoci ai piani bassi – un rinforzo del Vortice Polare. Rinforzo che potrebbe portarci alla dinamica opposta rispetto a quanto accaduto a inizio gennaio, ossia un compattamento della struttura e un riaccentramento al Polo Nord. Ciò si tradurrebbe, per chi non lo sapesse, in un ...

