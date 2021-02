Meteo, arriva Burian: San Valentino sottozero (Di domenica 7 febbraio 2021) Intorno al 14 febbraio il termometro dovrebbe scendere sotto lo zero in tutta Italia, da Nord a Sud. E non è escluso di vedere nevicate sulle coste adriatiche, Campania e Sicilia. Lieve miglioramento a metà settimana, ma il weekend sarà pessimo. Leggi su repubblica (Di domenica 7 febbraio 2021) Intorno al 14 febbraio il termometro dovrebbe scendere sotto lo zero in tutta Italia, da Nord a Sud. E non è escluso di vedere nevicate sulle coste adriatiche, Campania e Sicilia. Lieve miglioramento a metà settimana, ma il weekend sarà pessimo.

infoitinterno : Meteo, a San Valentino rischio 'Buran': arriva il gelo siberiano? - AgordinoMeteo : Ciao! Finalmente ho trovato il tempo per sistemare il sito. ci sono parecchie modifiche, ringrazio chi va via e sa… - GHERARDIMAURO1 : - gaetano25893282 : Gelo a Roma, arriva la neve in settimana? Cosa dicono le previsioni meteo - Italia_Notizie : Nubifragi in Liguria e Toscana domani. A San Valentino arriva il grande freddo: le previsioni -