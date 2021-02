Meno male che Gattuso e il Napoli dissero no a Ibrahimovic (un pacco ancelottiano) (Di domenica 7 febbraio 2021) Bisogna riconoscere la lungimiranza imprenditoriale del Napoli. È sempre la competenza calcistica a fare la differenza. Per fortuna, la capacità di Giuntoli, Gattuso e lo stesso De Laurentiis hanno consentito al Napoli di scansare il fosso Ibrahimovic. Fosso in cui il pensionando nonché familista Ancelotti avrebbe voluto scaraventare il club di Aurelio De Laurentiis. Ma a un management innovativo come quello del Napoli non la si fa facilmente. A nulla valsero le telefonate tra De Laurentiis, Ancelotti e lo stesso Ibrahimovic (con Mino Raiola). Ancelotti avrebbe voluto portarlo a Napoli per dare una sterzata di personalità alla squadra e anche per mettere a tacere presunti leader dello spogliatoio. Leader che soltanto a Napoli possono essere considerati ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Bisogna riconoscere la lungimiranza imprenditoriale del. È sempre la competenza calcistica a fare la differenza. Per fortuna, la capacità di Giuntoli,e lo stesso De Laurentiis hanno consentito aldi scansare il fosso. Fosso in cui il pensionando nonché familista Ancelotti avrebbe voluto scaraventare il club di Aurelio De Laurentiis. Ma a un management innovativo come quello delnon la si fa facilmente. A nulla valsero le telefonate tra De Laurentiis, Ancelotti e lo stesso(con Mino Raiola). Ancelotti avrebbe voluto portarlo aper dare una sterzata di personalità alla squadra e anche per mettere a tacere presunti leader dello spogliatoio. Leader che soltanto apossono essere considerati ...

