Meghan Markle, l'accusa della sorellastra: «Doveva posticipare il royal wedding» (Di domenica 7 febbraio 2021) «Meghan Markle avrebbe dovuto posticipare il suo matrimonio col principe Harry». È questo il primo clamoroso attacco alla duchessa che arriva da «The Diary of Princess Pushy's Sister: Part 1», la scottante biografia familiare scritta dalla sua sorellastra Samantha: «Nostro padre aveva avuto un infarto pochi giorni prima, lei doveva far slittare il royal wedding per permettergli di partecipare».

