Mario Draghi, Christine Lagarde: “Piena fiducia che sarà all’altezza della sfida di fermare la crisi economica e sociale italiana” (Di domenica 7 febbraio 2021) “L’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, nel momento in cui si trova ad essere il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia“. Il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, Christine Lagarde, non ha dubbi sulle possibilità dell’ex governatore dell’Eurotower. “Ho Piena fiducia – ha detto Lagarde in un’intervista al francese Journal Du Dimanche – che Mario Draghi sarà all’altezza della sfida. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) “L’Italia e l’Europa sono fortunate cheabbia accettato ladi aiutare a mettere fine alladell’Italia, nel momento in cui si trova ad essere il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia“. Il successore dialla guidaBce,, non ha dubbi sulle possibilità dell’ex governatore dell’Eurotower. “Ho– ha dettoin un’intervista al francese Journal Du Dimanche – che. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ...

Mov5Stelle : Le dichiarazioni della delegazione del #MoVimento5Stelle a seguito delle consultazioni con il Presidente del Consig… - fleinaudi : Ve lo diciamo ora. Anche per evitare tutti i “pierini” che proveranno a rimproverarcelo. MARIO DRAGHI NON È UN LIBE… - fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - Michele2125 : RT @lefrasidiosho: #Draghi, parla la moglie: 'Quella volta che Mario superò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farmi i… - silvano46 : RT @AMorzenti: @gadlernertweet Car Gad, la democrazia parlamentare significa consentire al Parlamento di esprimere maggioranze. E questo st… -