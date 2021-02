Marino: “Nel finale siamo stati premiati, ora pensiamo a raggiungere il prima possibile i 40 punti” (Di domenica 7 febbraio 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a Udinese TV dopo la vittoria sul Verona: “Grandissimo Deulofeu ma bravi tutti, abbiamo fatto una grande partita. Poi nel finale forse la giustizia divina ci ha premiato perché meritavamo di vincere per come abbiamo giocato. Ringrazio i tifosi, ieri ci hanno sostenuto in allenamento. Adesso pensiamo ad arrivare il prima possibile ai 40 punti mantenendo questa umiltà”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a Udinese TV dopo la vittoria sul Verona: “Grandissimo Deulofeu ma bravi tutti, abbiamo fatto una grande partita. Poi nelforse la giustizia divina ci ha premiato perché meritavamo di vincere per come abbiamo giocato. Ringrazio i tifosi, ieri ci hanno sostenuto in allenamento. Adesso penad arrivare ilai 40mantenendo questa umiltà”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

