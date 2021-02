Marino: «Alla fine ci ha premiato la giustizia divina, era giusto che vincessimo noi» (Di domenica 7 febbraio 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Verona Al termine del bel successo maturato sull’Hellas Verona, il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Udinese Tv «Un grande Deulofeu oggi ma direi grandi tutti, ognuno in campo voleva la vittoria con grande intensità e penso che se avessimo fatto tre gol nel primo tempo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Direi che Alla fine ci ha premiato la giustizia divina perché credo che fosse giusto che l’Udinese vincesse questa partita. In ogni caso la vittoria di oggi noi la vogliamo dedicare ai nostri tifosi, ci hanno sostenuto ieri nell’allenamento ma in generale il sostegno non manca mai e quando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Pierpaolo, direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Verona Al termine del bel successo maturato sull’Hellas Verona, il Direttore dell’Area Tecnica Pierpaoloha parlato ai microfoni di Udinese Tv «Un grande Deulofeu oggi ma direi grandi tutti, ognuno in campo voleva la vittoria con grande intensità e penso che se avessimo fatto tre gol nel primo tempo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Direi checi halaperché credo che fosseche l’Udinese vincesse questa partita. In ogni caso la vittoria di oggi noi la vogliamo dedicare ai nostri tifosi, ci hanno sostenuto ieri nell’allenamento ma in generale il sostegno non manca mai e quando ...

