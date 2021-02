Marilyn Manson | nuove accuse sulla rockstar | “Dopo il concerto ci ha costrette ad un gioco erotico”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Non si placa la bufera che ha travolto la. Nelle ultime ore sono emersea carico del “Reverendo”,la rivelazione dell’attrice Evan Rachel Wood che ha raccontato di essere stata abusata proprio da. LEGGI ANCHE => Scandalo per, la ex dichiara: “Mi picchiava”. Ma il cantate, licenziato dalla casa discografica, smentisce Stando a quanto affermato dalla fotografa Erica Von Stein, 29 anni, laavrebbe fatto salire alcune fan sul suo tour busunnel Regno Unito, chiedendo loro di spogliarsi per fare un...

... in cui Evan Rachel Wood ha finalmente trovato il coraggio di dare un nome a colui che aveva sempre accusato di averla molestata in passato, ovvero Brian Warner aka, in un nuovo post ...L'attore Corey Feldman ha accusatodi " abusi mentali ed emotivi lunghi decenni" , asserendo che il cantante ha "un'ossessione da ormai vent'anni" nei suoi riguardi. Nei giorni scorsiè stato accusato di abusi ...Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, in cui Evan Rachel Wood ha finalmente trovato il coraggio di dare un nome a colui che aveva sempre accusato di averla molestata in passato, ovvero Brian W ...Secondo Feldman, una volta Manson "mi ha preso la faccia di fronte alla folla e mi ha baciato con il suo rossetto nero, che non sono riuscito a levarmi di dosso per tutta la sera" ...